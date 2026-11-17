Ситуація довкола військової супутникової системи Starshield знову небезпечно загострилася просто під час переговорів в Абу-Дабі. Чергові штучні ліміти зв'язку вздовж лінії фронту та над окупованими територіями мають чіткий прихований підтекст. За кулісами цих рішень стоять наміри, які здатні безпосередньо вплинути на долю українських територій.

Про це 24 Каналу розповів професор міжнародної політики Скотт Лукас, зазначивши, що за обмеженнями Starshield криється дуже важливий епізод із передісторією. За його словами, дії Білого дому та оточення Дональда Трампа безпосередньо впливають на події на фронті.

Чи намагаються США зв'язати руки українській армії

Скотт Лукас звернув увагу на слова Володимира Зеленського, який публічно закликав США не ставитися до тимчасово окупованих земель так, ніби вони вже не є українськими. На думку професора, чергове блокування швидкості може свідчити про спробу Вашингтона нав'язати Україні заборону бити по окупантах.

Заява Зеленського свідчить про те, що він вважає, ніби його могли обмежити зараз, бо американці збираються сказати Україні, що не можна використовувати Starshield для атак на росіян на окупованій Росією території всередині України. Іншими словами, Україна не може атакувати російські окупаційні сили,

– пояснив експерт.

Такий підхід несе критичні ризики для обороноздатності держави. Фактично це позбавляє українські війська можливості звільняти власні території та адекватно відповідати на ворожі удари. По-перше, це означає, що Україна не може воювати за визволення своєї території. А по-друге, це означає, що Україна не може атакувати ворога у відповідь та захистити себе від цих окупаційних сил.

Лукас нагадав, що подібний інцидент уже траплявся минулого місяця, коли Starshield відключили або обмежили до 100 миль на годину (близько 160 кілометрів на годину). Роботу терміналів відновили тільки після телефонної розмови Зеленського з державним секретарем США Марко Рубіо, однак тепер зв'язок знову сповільнили.

Коли ви обмежуєте Starshield до 100 миль, 160 км на годину, стаються дві речі. Перша – це впливає на протиповітряну оборону України, а друга – це впливає на операції на лінії фронту,

– додав він.

Україна знову зіштовхнулась з обмеженням зв'язку: дивіться відео