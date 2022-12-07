Невдовзі Росія програє ще одну війну

Обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів – це перемога чи програш в енергетичній битві? На жаль, енергетична гра значно складніша, вона ведеться на багатьох рівнях, і за одним рішенням не можна визначити переможця.

Рахунок не на користь Росії

Це частина війни G7, ЄС та США проти надприбутків Росії. І якщо уважно подивитися на деякі цифри та факти, то можна зі стриманим оптимізмом сказати, що і цю війну Росія програє.

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По-перше, після запровадження верхньої межі не сталося різкого стрибка цін, на який росіяни розраховували. Ринок відреаував дуже спокійно, ціни навіть трохи знилилися. Ринкова ціна на нафту – основний показник, за яким треба стежити. Є цінова стеля чи немає, від нього залежать прибутки росіян.

По-друге, друзів у них стає дедалі менше. Туреччина фактично підтримала запровадження цінової стелі, бо вимагає відповідні документи в танкерів, які намагаються пройти Босфор. Китай та Індія ідею не підтримали, але із задоволенням користуються зі знижок, які вибивають у росіян.

, Росія змушена вести себе як країна-вигнанець, перевозячи нафту контрабандою за схемами, якими користуються Іран та Венесуела. Ось фото з розслідування Financial Times – як російський танкер ховається, щоб ніхто не здогадався, що він везе. Ціна на такий контрабандний продукт ще нижча, тому всі спроби росіян купити танкерний металобрухт для обходу санкцій обернулися поразкою. Їх нафта коштує дешево, чого і треба було досягнути.

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Тепер Росія змушена перевозити нафту потайки контрабандою / Фото Financial Times

Росія возить контрабандну нафту за тими ж схемами, що й Венесуела та Іран / Фото Financial Times

Час нової битви наближається

І головне. Нафтогазові прибутки Росії вже падають, за деякими підрахунками в листопаді вони обвалилися на 49%. Далі буде. Першими відчують на собі російські регіони, далі – і федеральний бюджет, який вперше за багато років буде зверстано з дефіцитом.

Росіяни, звісно, можуть санкціонувати себе і припинити поставки, але це буде, як в дитячому анекдоті про відморожені вуха на зло. Хай морозять. Але думаю, що нас чекає продовження протистояння. Росія і далі буде намагатися провокувати цінові кризи. Наступна битва планується на початку лютого, коли набуде чинності рішення щодо ембарго на російське дизельне пальне.

Росіяни сподіваються на черговий стрибок цін, європейські ринки намагаються диверсифікувати потоки та підготуватися.