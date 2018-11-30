Обмеження на в'їзд до України: як росіяни відреагували на нововведення

Зранку п'ятниці, 30 листопада, 38 іноземців розвернули назад до Росії через порушення ними правил перетину кордону. Усіх, хто має підтвердження мети в'їзду до України, як і раніше пускають. Але незважаючи на це, потік росіян, охочих приїхати, значно зменшився.

До прикладу, росіянин Анатолій раз на два тижні їздить до України з Росії. Показав журналістам паспорт і наголосив, вік дозволяє йому перетинати кордон без жодних змін.

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Дружина оформила запрошення. Чоловікам віком від 16 до 60 років на територію України заборонений, мені 61 – я їжджу без запрошень,

– розповів росіянин Анатолій.

Прикордонники пояснили, як і раніше в'їзд до України відкритий усім. Але чоловіків від 16 до 60 перевірятимуть ретельніше. Росіяни перетнуть кордон тільки, якщо мають гуманітарну мету в'їзду та підтвердять її документально.

Якщо, наприклад, це буде слідувати особа 35 років, чоловік. І він скаже, що він їде до міста Харкова в торговий центр Барабашово, на територію Україні він скоріш за все не заїде. Адже підтвердження мети поїздки у нього немає,

– розповіла речниця Східного управління прикордонної служби Оксана Іванець.

За кордоном України відповідно до чинного закону іноземець лишиться, якщо порушив закон при попередніх візитах, перебував на окупованих чи непідконтрольних територіях, неналежно оформив документи на в'їзд. Якщо прикордонники засумніваються у меті в'їзду, будуть ставити певні запитання та навіть продивляться сторінки у соцмережах.

Наприклад, якщо людина їде на лікування, вона повинна мати запрошення від клініки, куди вона їде, історію хвороби, виписки з лікарняного закладу, де вона проходила до цього лікування,

– пояснила речниця Східного управління прикордонної служби.

Зазвичай на міжнародному пункті пропуску Гоптівка більш людно. За добу проїздять понад 700 росіян. Але через інформацію, оприлюднену в російських ЗМІ, потік зменшився. Водії розповіли, з екранів телевізорів їм вже оголосили, що Україна практично закрила кордон для чоловіків призовного віку.

Українська та російська служби BBC News запитали у росіян, що регулярно їздять до України, як нова заборона може вплинути на їхнє життя.

"В'їзд, за великим рахунком, залежить від настрою прикордонника і твоєї впевненості. Зазвичай я прямо кажу, що їду до сина. У мене купа українських штампів в паспорті, це дуже допомагає, звичайно. Питають, чи був у Криму, я завжди говорю, що так - в дитячому таборі, років 15 назад. Після цього всі розслабляються і пропускають. Цей патерн прокатує завжди", – розповів підприємець з РФ Борис.

Для мене це особиста драма. Мої родичі вже не зовсім молоді люди, пенсіонери, й один Бог знає, скільки нам ще відміряно часу, щоб зустрітися, обнятися і просто поговорити,

– заявив росіянин Василь.

З початку п'ятниці, 30 листопада, на харківській ділянці кордону до України не впустили 38 іноземців. За минулу добу кордон перетнули півтисячі іноземців, 15 завернули.



Заборона на в'їзд в Україну росіянам: кому і за що