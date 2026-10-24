"Це може сказати одна людина": Світан розкрив, хто в США може стояти за обмеженням Starlink

Нещодавні перебої в роботі супутникового зв'язку на високих швидкостях викликали хвилю запитань серед українських захисників та експертів. Американські посадовці й приватний бізнес перекладають відповідальність один на одного.

Проте існує конкретна посадова особа, якій достеменно відомо, хто ініціював це рішення. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що будь-які процеси щодо військового супутникового зв'язку проходять через оборонне відомство Сполучених Штатів.

Хто віддавав команду?

Як пояснив військовий експерт, надання супутникового зв'язку Україні повністю зав'язане на Пентагон, і без американського військового відомства в цій сфері нічого не відбувається. Це стосується як спеціалізованої військової системи Starshield, так і цивільного сегмента супутників компанії SpaceX.

За словами експерта, головне питання полягає в тому, хто саме ухвалив відповідне рішення і дав команду. Світан підкреслив, що остаточний підпис та безпосереднє розпорядження військовим залишаються за очільником оборонного відомства США Пітом Гегсетом.

Він основний, він сидить, він підписує. Тобто в нього останнє слово в цьому сенсі подачі команди вже безпосередньо по військах. Останнє слово в нього, але він точно знає, чию команду він виконує. Він повинен відповісти,

– підкреслив полковник запасу.

Зауважте! Попри заяви Трампа про те, що зв'язок вже повністю відновили, Зеленський повідомив, що обмеження швидкості для терміналів супутникового зв'язку Starlink компанії SpaceX та військової системи Starshield досі залишаються чинними. Це провокує додаткові труднощі для українських військових.

Він додав, що з'ясувати причини та авторів цієї вказівки мають уповноважені структури у Вашингтоні. Зокрема, розібратися в ситуації здатна спеціальна комісія Конгресу США, адже американські сенатори вже почали порушувати це питання.

Військовий експерт зауважив, що штучне встановлення швидкісних рамок суттєво ускладнило роботу засобів ураження. Дрони протиповітряної оборони та перехоплювачі потребують високих швидкостей для ефективного переслідування повітряних цілей супротивника.

У нас більша частина засобів ураження, яка зав'язана на зв'язок супутниковий, практично знерухомлена. Деякі перехоплювачі не можуть іти зі швидкістю 160 кілометрів на годину, їм потрібна значно більша швидкість,

– наголосив Світан.

Він звернув увагу на те, що бойові дрони зазвичай рухаються зі швидкістю 200 – 250 кілометрів на годину. Через втрату супутникового контакту на високих швидкостях апарати втрачали керування під час виконання бойових завдань.

Світан підкреслив, що військова техніка не повинна залежати виключно від одного каналу зв'язку. За його словами, існують перевірені часом автономні системи наведення, які здатні працювати без зовнішнього супутникового сигналу.

"До супутникового зв'язку без проблем заходили і виконували бойові задачі по гіроскопічній системі. Можна без супутника виходити, виконувати бойову задачу, виходити в зону очікування, а далі задіювати машинний зір для донаведення на ціль", – резюмував військовий експерт.

Світан про обмеження роботи Starlink: дивіться відео