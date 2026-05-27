Другий етап обміну 1000 на 1000: у ГУР сказали, кого можуть повернути з полону

У ГУР підтвердили підготовку нового етапу масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Під час наступного етапу можуть повернути різні категорії українців із російської неволі.

Про це речник ГУР МО Андрій Юсов сказав на пресконференції, передає hromadske.

Кого можуть повернути у рамках наступного етапу обміну 1000 на 1000?

Йдеться про "змішаний" обмін, що включатиме військових і цивільних, зокрема жінок, важкопоранених, важкохворих та тих, хто перебуває в полоні з 2022 року.

Юсов зазначив, що в російському полоні наразі перебувають різні категорії українців, зокрема й ті, хто утримується ще з 2022 року, а також жінки, важкохворі та важкопоранені військові. За його словами, мова йде про представників різних підрозділів.

Втім, деталі будуть відомі вже після підготовки обмінів.

Наступний обмін готується,

– заявив речник Андрій Юсов.

Що відомо про обмін 1000 на 1000?

Нагадаємо, Україна за посередництва США погодила із Росією триденне перемир'я з 9 до 11 травня, а також масштабний обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Українська сторона заявляла про готовність до процедури та передачу відповідних списків, однак процес затримувався через позицію Росії.

Перший етап обміну відбувся 15 травня, коли з російського полону вдалося повернути 205 українців.