"Рідненький наш прапор": військові дивом зберегли шеврон у полоні росіян

Військові, яких вдалось повернути додому під час обміну полоненими 24 серпня, привезли з собою синьо-жовтий прапорець, який вони просто дивом зберегли в полоні.

На відео, які поширив Координаційний штаб, військові діляться емоціями та досі не вірять, що повернулися додому.

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Захисники розповіли, що їм вдалося зберегти шеврони із прапором України. Хтось ховав прапор у рукаві, хтось у кармані.

"Для чого його там залишати? Привіз рідненький наш прапор додому, в Україну", – розповів військовий.

Військові зберегли прапор-шеврон у полоні: відео

Бійці нагадали, що інші їхні побратими залишилися в російському полоні, і просять також повернути їх.

Головне про обмін

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, усі врятовані з полону – військовослужбовці-строковики. Серед них ті, хто потрапив у полон в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Вдалося визволити 9 незаконно засуджених українських військових, а також моряків, 3 прикордонників та 82 оборонці Маріуполя, із яких пів сотні боронили "Азовсталь".

Також додому повернулися 6 нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.