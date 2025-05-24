Наймолодшому – 25, найстаршому – 61: деталі від омбудсмена про другий етап масштабного обміну

Відбулася друга частина обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Додому повернулися 307 українців. Наймолодшому звільненому – 25 років, найстаршому – 61 рік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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Що відомо про сьогоднішній обмін

Україна у рамках другого етапу масштабного обміну забрала частину своїх військовополонених за результатами домовленостей у Туреччині.

Сьогодні вдома 307 українців.Наймолодшому звільненому – 25 років, найстаршому – 61 рік. Є низка Захисників, що мають хвороби та поранення,

– ідеться у повідомленні.

За його словами, на місці проведення обміну продовжують перебувати працівники Офісу Омбудсмана з метою моніторингу дотримання прав людини відповідно до норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Україна працює, щоб повернути кожного і кожну з російської неволі! Вітаю сьогодні всіх, хто вперше за довгий час побачив рідну землю, почув голос близьких. Українські Захисники! Вас чекали", – додає Дмитро Лубінець.

До слова, серед звільнених з полону 24 травня – військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.