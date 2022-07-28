Засуджених військовополонених звільнятимуть від покарання у разі обміну

Верховна Рада прийняла важливі зміни у Кримінальному кодексі. Тепер обмінювати полонених стане легше.

Українські суди вже активно розглядають злочини російських окупантів проти України та українців. У тих росіян, які опиняться за нашими гратами, є лише завершення строку покарання або обмін.

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Зміни в законі

Народні депутати підтримали Закон "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених". Документ вносить зміни у Кримінальний, Кримінально-процесуальний та Кримінально-виконавчий кодекси.

Згідно із законом, засуджених військовополонених можуть звільняти від відбування покарання у разі обміну. Якщо обмін не відбудеться – він продовжить відбувати покарання у місцях позбавлення волі.

Також зміни пропонують передбачити можливість судді скасувати запобіжний захід для передачі військовополоненого на обмін. Це буде можливо у випадку, якщо уповноважений орган внесе його у списки на обмін.

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