На Львівщині ексгумували тіло невідомого солдата, якого поховали замість Назара Далецького

У Львівській області ексгумували тіло невідомого солдата, якого прийняли за військовополоненого Назара Далецького. Правоохоронці також розслідують можливу помилку ДНК-ідентифікації.

Про це повідомила староста села Великий Дорошів Оксана Кухар у коментарі "Еспресо.Захід".

До теми Не думав, що мене поховали, – Назар Далецький, який повернувся з російського полону

Що відомо про ексгумацію тіла військового, якого поховали замість Далецького?

Оксана Кухар зазначила, що їй невідомо, хто проводитиме новий ДНК аналіз тіла загиблого невідомого воїна. Однак староста Великого Дорошева зауважила, що кримінальне провадження відкрите в Харкові.

Також інформацію про ексгумацію останків тіла на місцевому цвинтарі у селі Великий Дорошів підтвердила й мама Назара Далецького – Наталія. Жінка зазначила, що це сталося 11 лютого, водночас сама вона не була присутньою під час цього.

Мені казали, що мені там не потрібно бути і я не ходила,

– сказала Наталія Далецька.

Як сталася помилка з ДНК-експертизою тіла?

У коментарі ТСН заступник міністра МВС Леонід Тимченко повідомив, що першу експертизу тіла робили у Харкові. Тепер він сам поїхав до установи, де ця ДНК-експертиза проводилася.

"Ми розуміємо, яка це резонансна й неприпустима подія, адже таких помилок бути не може. Ретельно вивчатимемо цей випадок, підійматимемо всі експертизи, які відбиралися у матері та решток для порівняння, які були передані на поховання", – запевнив Тимченко.

Чи змушуватимуть родину Далецьких повернути гроші, які їм видали за "загибель" військового?