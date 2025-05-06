Офіцери, солдати та сержанти: кого Україна повернула з полону

В Україну після російського полону додому повернули 205 українських військових. Серед них 3 українські офіцери, 202 солдати та сержанти. Вони захищали Україну на різних напрямках фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголосили, що це вже п'ятий обмін полоненими з початку 2025 року.

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Кого повернули в Україну в рамках обміну

Серед звільнених бійців опинилися представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати й сержанти. Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя,

– ідеться у повідомленні.

Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян. У штабі подякували ОАЕ та всім причетним структурам і організаціям за спільні зусилля заради визволення українців.

Зокрема, серед них 6 захисників з Хмельницької області, 5 – із Закарпатської, 9 – із Запорізької області, 3 – із Чернівецької області, 6 – з Волинської області, 3 – з Івано-франківської області, 6 – з Вінницької області, повідомляють військові адміністрації.

Також серед звільнених 40 військовослужбовців системи МВС та 26 нацгвардійців.

"Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога. Визволені Оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі", – наголосили у штабі.

