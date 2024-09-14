Вірш для мами: перші дзвінки, повернутих з полону бійців, додому

Відбувся черговий обмін полоненими з Росією. Повернуті на Батьківщину захисники нарешті змогли зробити довгоочікуваний дзвінок рідним.

На опублікованих відео можна побачити, як повернуті українці кажуть довгоочікуване "Алло, матусю". Один із захисників навіть зачитав для мами вірш.

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Якими були перші слова повернутих захисників до рідних

Сьогодні, 14 вересня, на Батьківщину повернулися 103 українських захисників. Серед звільнених – оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен".

На першому відео захисник читає вірш для своєї матері, яка вірила в його повернення та з нетерпінням чекала на нього з полону.

Захисник читає мамі вірш: дивіться відео

На іншому відео ми можемо побачити, як щасливий від того, що вперше за тривалий час побачив маму український захисник каже їй, що вже зовсім незабаром відбудеться їх зустріч.

Повернутий з полону захисник телефонує мамі: дивіться відео

Ще на одному відео можна побачити, як повернутий з полону захисник каже щемливе "Алло, матусю".

Не хвилюйтеся, я тепер в Україні. На рідній землі,

– сказав рідним військовий.

Перший дзвінок сина до мами після полону: дивіться відео