"Я поряд": у мережі показали щемливий момент зустрічі мами з сином, який повернувся з полону

У суботу, 14 червня, Україна та Росія провели четвертий за тиждень обмін полоненими. Зокрема, додому повернулися оборонці Маріуполя та військові, яким ще не виповнилося 25 років.

Один з українських захисників нарешті зміг зустрітися зі своєю мамою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

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Як відбулася перша зустріч військового зі своєю мамою після полону

У своїх соцмережах Дмитро Лубінець опублікував зворушливу зустріч українського захисника зі своєю мамою після полону. Він побажав кожній родині дочекатися своїх рідних та довгоочікуваних обіймів.

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Слава Богу, що вдома. Я всім бажаю, щоб всі повернулися,

– каже мама військового.

Зазначимо, що український військовий, якого вдалося звільнити, родом зі Слов'янська. Над ним, як і над іншими полоненими, знущалися окупанти.

Під час перебування у неволі росіяни відрубали військовому вказівний палець. Коли хлопець запитав, для чого вони це зробили, ті цинічно відповіли, що палець більше йому не знадобиться.

Нагадаємо, що сьогодні додому повернулися оборонці Маріуполя, офіцери та військові, яким ще не виповнилося 25 років. Дехто з них перебував у полоні ще з 2022 року.