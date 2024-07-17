Знову не повернули: у ГУР відповіли на питання про обміни "азовців"

В Україну з російського полону у середу, 17 липня, повернули 95 українських захисників. Серед них не було жодного бійця "Азову".

Про те, що нікого із "азовців" не було звільнено, повідомила керівниця "Асоціації родин захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко. Ситуацію прокоментував представник ГУР Андрій Юсов.

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"По окремих підрозділах робота ведеться складніше"

За словами Катерини Прокопенко, під час обміну 17 липня вдалося повернути 11 захисників "Азовсталі".

При цьому Юсов прямо не відповів, чому цього разу знову не було звільнено бійців "Азову". Втім, він заявив, що деякі деталі публічно не оголошують.

Насправді по окремих підрозділах робота ведеться складніше. Але це не означає, що немає результатів, і часто вони навіть публічно не оголошуються... Сьогодні повернулись захисники Маріуполя, захисники "Азовсталі", і серед них в тому числі є бійці Національної гвардії. Це те, що я наразі можу повідомити,

– сказав Юсов.

Додамо, що загалом Україні вдалося звільнити 88 рядових та сержантів і 7 офіцерів. У Координаційному штабі підтвердили, що серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі" та ті, хто воював на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках.

Власне, це був 54-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. З російського полону уже повернулися 3405 людей.