На жаль, не вдалося повернути: у цьому обміні бійців з підрозділу "Азов" немає

В рамках чергового обміну військовополоненими додому повернулося 52 захисники "Азовсталі". Однак, на жаль, серед них немає бійців бригади "Азов".

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, обмін вчергове відбувся за посередництва ОАЕ. Асоціація родин захисників "Азовсталі" привітала всіх 90 військових з поверненням.

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Серед звільнених полонених немає бійців "Азову"

25 червня відбувся 53-й обмін військовополоненими. Серед 90 захисників – 52 повернених додому оборонці "Азовсталі" з різних частин та відомств. На жаль, серед них немає бійців бригади "Азов",

– йдеться у повідомленні Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Вони також нагадали, що більшість захисників "Азовсталі" досі у ворожому полоні. Зокрема, у російській неволі лишаються й 900 бійців бригади "Азов". Однак боротьба за їхнє повернення триває.

У коментарі 24 Каналу співорганізаторка Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Ганна Науменко також пояснила, що група обурена тим, що на фото у звільнених бійців є прапор Фортеця Азовсталь з першим шевроном "Азову".

. Цей прапор є дуже давнім, ще за часів, коли "Азов" був батальйоном. Наразі його жодним чином не використовують.

Тому, співорганізаторка закликала не спекулювати та не вводити в оману населення, а ще й не використовувати символіку, яка не використовується підрозділом і є забороненою.

Нагадаємо, що під час останнього обміну полоненими 31 травня не було нікого з військових-азовців, які вийшли за наказом у полон понад 2 роки тому з "Азовсталі". Бійців бригади не міняють понад рік.