З полону звільнили ще 140 українців: СБУ показала ексклюзивні кадри новорічного обміну

Напередодні Нового року відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, завдяки якому додому повертаються 140 українців. СБУ показала ексклюзивні кадри обміну.

СБУ показала, як українських воїнів зустрічали після обміну. Сам обмін є результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

Нагадаємо 140 українців їдуть додому: перед Новим роком відбувся великий обмін полоненими

Як в Україні зустріли звільнених з полону

З російського полону в останній день року вдалося звільнити 82 бійців Збройних Сил, 15 бійців Тероборони, 22 нацгвардійців, 11 військовослужбовців Військово-морських сил та 10 прикордонників.

На кордоні наших воїнів зустріли медики, військові та співробітники СБУ.

Як українські полонені повернулися додому: дивіться відео

Серед звільнених є двоє братів-близнюків, які потрапили в полон між Гірським та Золотим на Луганщині. Також є сержант, 12-річний син якого написав листа до Президента Зеленського, щоби допомогти звільнити батька.

Повернули батька та сина, які разом пішли служити до лав територіальної оборони.

Також вдалося повернути американського пітбультер’єра, якого евакуювали з "Азовсталі" разом з оборонцями Маріуполя, але потім вивезли до Росії.

Загалом за цей рік з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб — військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок. ️

Однак ще понад 3 тисячі українських воїнів перебувають у російському полоні.