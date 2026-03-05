"Я тебе люблю": відео першої зустрічі подружжя після полону, яке розриває серце

5 березня з російського полону в Україну повернулось 200 українських захисників. Один з них – Олександр, чоловік Крістіни, яка дочекалась коханого.

Про це вона розповіла 24 каналу, зауваживши, що чекала чоловіка майже 2 роки. Вона висловила надію, що усі українці дочекаються своїх близьких з полону.

Крістіна дочекалась чоловіка з полону

До повномасштабного вторгнення Крістіна з Олександром проживали у Бердянському районі Запорізької області. Після виїзду з окупаціїї чоловік одразу пішов на фронт захищати Україну і згодом потрапив у полон.

Там чоловік Крістіни був майже 23 місяці. Однак 5 березня захисник нарешті повернувся додому.

"Я тебе люблю" – перше, що сказав Олександр, побачивши дружину, коли вийшов з автобуса. Навкруги – багато людей, але закохані на них не зважають та радісно обіймаються.

Перша зустріч чоловіка і дружини: дивіться відео

Зараз Крістіна перебуває під шаленими емоціями. Однак, за її словами, чоловік повернувся – це найголовніше.

Я дуже щаслива і рада, що він повернувся. Я його люблю,

– сказала жінка.

Вона додала, що вона бажає усім українцям дочекатись своїх рідних з російського полону. Вона наголосила, що не можна втрачати надії, лише вірити.

