Укр Рус
24 Канал Новини України "Я тебе люблю": відео першої зустрічі подружжя після полону, яке розриває серце
5 березня, 18:07
3

"Я тебе люблю": відео першої зустрічі подружжя після полону, яке розриває серце

Меланія Голембйовська
Основні тези
  • 5 березня з російського полону в Україну повернулось 200 українських захисників, серед яких був чоловік Крістіни.
  • Крістіна чекала на повернення чоловіка майже 2 роки, і після зустрічі сказала йому: "Я тебе люблю".

5 березня з російського полону в Україну повернулось 200 українських захисників. Один з них – Олександр, чоловік Крістіни, яка дочекалась коханого.

Про це вона розповіла 24 каналу, зауваживши, що чекала чоловіка майже 2 роки. Вона висловила надію, що усі українці дочекаються своїх близьких з полону.

Дивіться також Перший етап великого обміну полоненими відбувся: завтра можуть повернути ще більше військових 

Крістіна дочекалась чоловіка з полону

До повномасштабного вторгнення Крістіна з Олександром проживали у Бердянському районі Запорізької області. Після виїзду з окупаціїї чоловік одразу пішов на фронт захищати Україну і згодом потрапив у полон.

Там чоловік Крістіни був майже 23 місяці. Однак 5 березня захисник нарешті повернувся додому. 

"Я тебе люблю" – перше, що сказав Олександр, побачивши дружину, коли вийшов з автобуса. Навкруги – багато людей, але закохані на них не зважають та радісно обіймаються.

Перша зустріч чоловіка і дружини: дивіться відео

Зараз Крістіна перебуває під шаленими емоціями. Однак, за її словами, чоловік повернувся – це найголовніше. 

Я дуже щаслива і рада, що він повернувся. Я його люблю, 
– сказала жінка.

Вона додала, що вона бажає усім українцям дочекатись своїх рідних з російського полону. Вона наголосила, що не можна втрачати надії, лише вірити.

Обмін полоненими 5 березня: останні новини

  • Серед тих, хто повернувся 5 березня, є захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя.

  • Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Після повернення додому вони проходитимуть повний медичний огляд, отримуватимуть допомогу з фізичної та психологічної реабілітації.

  • Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні. Зокрема, США за підтримку в реалізації цього обміну. Це був перший етап обміну полоненими, про який домовилися на переговорах у Женеві.