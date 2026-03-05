"Я тебе люблю": відео першої зустрічі подружжя після полону, яке розриває серце
- 5 березня з російського полону в Україну повернулось 200 українських захисників, серед яких був чоловік Крістіни.
- Крістіна чекала на повернення чоловіка майже 2 роки, і після зустрічі сказала йому: "Я тебе люблю".
5 березня з російського полону в Україну повернулось 200 українських захисників. Один з них – Олександр, чоловік Крістіни, яка дочекалась коханого.
Про це вона розповіла 24 каналу, зауваживши, що чекала чоловіка майже 2 роки. Вона висловила надію, що усі українці дочекаються своїх близьких з полону.
Крістіна дочекалась чоловіка з полону
До повномасштабного вторгнення Крістіна з Олександром проживали у Бердянському районі Запорізької області. Після виїзду з окупаціїї чоловік одразу пішов на фронт захищати Україну і згодом потрапив у полон.
Там чоловік Крістіни був майже 23 місяці. Однак 5 березня захисник нарешті повернувся додому.
"Я тебе люблю" – перше, що сказав Олександр, побачивши дружину, коли вийшов з автобуса. Навкруги – багато людей, але закохані на них не зважають та радісно обіймаються.
Перша зустріч чоловіка і дружини: дивіться відео
Зараз Крістіна перебуває під шаленими емоціями. Однак, за її словами, чоловік повернувся – це найголовніше.
Я дуже щаслива і рада, що він повернувся. Я його люблю,
– сказала жінка.
Вона додала, що вона бажає усім українцям дочекатись своїх рідних з російського полону. Вона наголосила, що не можна втрачати надії, лише вірити.
Обмін полоненими 5 березня: останні новини
Серед тих, хто повернувся 5 березня, є захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя.
Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Після повернення додому вони проходитимуть повний медичний огляд, отримуватимуть допомогу з фізичної та психологічної реабілітації.
Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні. Зокрема, США за підтримку в реалізації цього обміну. Це був перший етап обміну полоненими, про який домовилися на переговорах у Женеві.