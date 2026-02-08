Був запроторений до Сибіру: з полону повернувся оборонець Маріуполя Сергій Михайленко

Під час обміну полоненими між Україною та Росією 5 лютого на Батьківщину повернувся захисник Маріуполя Сергій Михайленко. Військового утримували в колонії на території Сибіру.

Захисник готується до операції та відновлюється після поранень. Про це повідомляє "Українська правда".

Що відомо про звільненого з полону Сергія Михайленка?

Сергій став до лав війська у 2019 році, долучившись до підрозділу "Азов". Із перших днів повномасштабного вторгнення він брав участь в обороні Маріуполя. Під час авіаудару отримав осколкові поранення ніг. Його телефон було знищено, через що чоловік втратив зв’язок із дружиною, яка перебувала в оточеному місті.

16 травня 2022 року Сергій через товариша передав Тамарі, що отримав наказ здатися в полон. Він пережив теракт в Оленівці, після чого окупанти незаконно утримували його у Донецькому СІЗО. Довгий час жінка не знала ані про стан чоловіка, ані про його місцеперебування, допоки не побачила його на відео в російських медіа. На записі Сергія змусили зізнатися у злочинах, яких він не вчиняв.

Коли я подивилась відео, я не могла повірити, що то мій Сергій. Його просто не впізнати. Чула, що він заїкається. Підозрюю, що це наслідки катувань. Я просто плакала весь день: здавалось, що всередині мене померла частинка душі,

– пригадала жінка.

У січні 2024 року російський суд незаконно призначив Сергію довічне ув’язнення за сфабрикованими справами та етапував його до колонії в Сибіру. У цей період його дружина не припиняла боротьбу за звільнення чоловіка, зокрема разом із родинами інших полонених відвідувала Ватикан.

"Вона боролася за його повернення як левиця – без упину, мужньо і самовіддано. Жила лише надією на їх зустріч на рідній українській землі. І вона перемогла! Це справжня історія про велике кохання, яке долає всі перешкоди!" – написала адвокатка Олена Прібіткова.

Що відомо про інших повернених полонених?