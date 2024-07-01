5 українців під час останнього обміну повернули з Білорусі, – ГУР
Джерело:РБК-Україна
Під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією 5 українців вдалося повернути з території Білорусі.
Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.
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Під час останнього обміну полоненими 5 українців повернули з Білорусі
У ніч з п'ятниці на суботу, 29 червня, завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України. З них п'ятеро повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок,
– повідомив деталі Юсов.
Відповідно до його слів, це громадяни України, які, як припускають в розвідувальному відомстві, були затримані й утримувались незаконно.
Але внаслідок складної та системної роботи – переговорної, дипломатичної, в результаті двостороннього діалогу, це питання вдалося вирішити. І сьогодні громадяни України знаходяться вдома – це найголовніше,
– підкреслив представник ГУР.
Крім цього, Юсов додав, що між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно не прості взаємини".
"Але водночас наразі це точно відмінна ситуація від того, що ми маємо з так званою Російською Федерацією. Двостороння робота допомогла вирішити це питання", – зазначив Андрій Юсов.