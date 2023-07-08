"Донечко, я вже вдома" – перший дзвінок прикордонника, який щойно повернувся з полону

Повернення українських військовослужбовців з полону – завжди дуже емоційний момент. Реакції захисників, коли вони вперше за довгий час стають на вільну землю, чують голос рідних – зворушують до глибини душі.

6 липня з російського полону повернули 43 військових та двох цивільних. Серед звільнених – троє прикордонників Донецького загону та один Маріупольського загону морської охорони. СБУ та Держприкордонслужба показали зворушливі відео з останнього обміну.

Увага Останній обмін полоненими: відомі імена військових, яких вдалося повернути

Захисник нарешті почув голос донечки

На відео один із військових вперше подзвонив додому після року та трьох місяців ув'язнення.

Донечко, я вже вдома! Я тебе дуже сильно люблю. Я скоро приїду, донечко,

– сказав чоловік під час першого дзвінка після полону.

На кадрах видно, що звільнені з полону захисники – надзвичайно виснажені, худі та знесилені.

"Я дуже радий, що вже вдома, на рідній землі. Я дуже довго чекав. До нас прийшла війна і перше, що я хотів, щоб вона завжди залишалася країною", – розповів захисник.

Перші емоції захисників дивіться у щемливому відео:

Зауважимо, що під час останнього обміну Україні вдалося повернути з Росії двох депортованих дітей: 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їхня мама бойова медикиня, яку повернули з російського полону у рамках великого обмінну в жовтні 2022 року.