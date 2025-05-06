Наймолодшому – 22, а найстаршому – 25: з полону також повернули військовослужбовців системи МВС

Україна 6 травня повернула додому 205 наших захисників з російського полону. Серед них 40 військовослужбовців були із системи МВС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

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Хто з військовослужбовців системи МВС повернувся з полону

Ігор Клименко зазначив, що 26 нацгвардійців і 14 прикордонників уже на рідній землі. Більшість з них перебувала в полоні ще з 2022 року.

Наймолодшому з них – 22 роки, найстаршому – 25,

– розповів глава МВС про вік повернутих військовополонених.

Міністр зауважив, що кожному поверненому Герою вже надається медична та психологічна допомога. Всі вони отримають належну реабілітацію та підтримку держави.

З полону вдалося повернути військовослужбовців системи МВС / Фото з телеграм-каналу Ігоря Клименка

"Дякую президенту України, керівнику Офісу Президента та команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за проведену роботу й досягнутий результат. Вдячність міжнародним партнерам, зокрема ОАЕ, за посередництво", – резюмував Клименко.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко також показав фото з повернутими військовополоненими та наголосив, що завдання нашої держави – повернути всіх наших громадян з ворожого полону.

Повернуті військовополонені українці / Фото з телеграм-каналу Олександра Півненка

До слова, загалом з 205 військовополонених українців вдалося повернути 3 офіцери й 202 солдатів та сержантів, які захищали країну на різних напрямках. Серед звільнених воїнів були представники різних родів військ, зокрема Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.