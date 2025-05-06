Наймолодшому – 22, а найстаршому – 25: з полону також повернули військовослужбовців системи МВС
- Україна 6 травня повернула з російського полону 205 захисників, серед яких 40 військовослужбовців системи МВС.
- Зокрема, повернули 26 нацгвардійців і 14 прикордонників, яким надаються медична та психологічна допомога.
- Міністр Ігор Клименко висловив подяку президенту України та міжнародним партнерам за допомогу в поверненні військовополонених. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко підкреслив важливість повернення всіх громадян з полону.
Україна 6 травня повернула додому 205 наших захисників з російського полону. Серед них 40 військовослужбовців були із системи МВС.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
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Хто з військовослужбовців системи МВС повернувся з полону
Ігор Клименко зазначив, що 26 нацгвардійців і 14 прикордонників уже на рідній землі. Більшість з них перебувала в полоні ще з 2022 року.
Наймолодшому з них – 22 роки, найстаршому – 25,
– розповів глава МВС про вік повернутих військовополонених.
Міністр зауважив, що кожному поверненому Герою вже надається медична та психологічна допомога. Всі вони отримають належну реабілітацію та підтримку держави.
З полону вдалося повернути військовослужбовців системи МВС / Фото з телеграм-каналу Ігоря Клименка
"Дякую президенту України, керівнику Офісу Президента та команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за проведену роботу й досягнутий результат. Вдячність міжнародним партнерам, зокрема ОАЕ, за посередництво", – резюмував Клименко.
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко також показав фото з повернутими військовополоненими та наголосив, що завдання нашої держави – повернути всіх наших громадян з ворожого полону.
Повернуті військовополонені українці / Фото з телеграм-каналу Олександра Півненка
До слова, загалом з 205 військовополонених українців вдалося повернути 3 офіцери й 202 солдатів та сержантів, які захищали країну на різних напрямках. Серед звільнених воїнів були представники різних родів військ, зокрема Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.