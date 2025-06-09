Більшість перебували у полоні з 2022 року, – Клименко про перший етап обміну

У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап великого обміну полоненими між Україною та Росією. Більшість українців, які повернулися на Батьківщину, перебували в полоні ще з 2022 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

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Клименко прокоментував обмін полоненими

Ігор Клименко розповів, що серед обміняних 9 червня – військовослужбовці системи МВС, нацгвардійці та прикордонники віком до 25 років. За словами міністра, більшість з них перебували в полоні ще з 2022 року.

Також він зазначив, що цей обмін – це перший етап у рамках домовленостей у Стамбулі.

Кожен обмін – це завжди непросто. Це складні перемовини, в яких немає місця публічності, але є місце для величезної внутрішньої роботи. Це родини, які живуть між тривогою і надією. І це наш обов'язок – повернути своїх,

– йдеться в дописі Клименка.

Глава МВС висловив подяку Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президента, переговорній команді, а також колегам з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Робиться все можливе та неможливе заради кожного, хто чекає повернення додому,

– підсумував він.

9 червня розпочався масштабний обмін полоненими / Фото: МВС

До слова, під час обміну полоненими 9 червня додому повернулися також захисники Маріуполя, яких Росія поневолила понад три роки тому. У ГУР зазначили, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.