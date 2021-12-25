Обмін полоненими до кінця 2021 року: Гармаш оцінив шанси

Москва не робить жодних кроків для того, аби обмін утримуваними особами відбувся. Тому шанси на його проведення до кінця 2021 року невеликі.

Таку думку висловив в ефірі одного з українських телеканалів представник окремих районів Донецької області у складі української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Гармаш оцінив можливість обміну полоненими у 2021 році

Я не бачу жодних дій зі сторони Росії, щоб це (обмін утримуваними особами до кінця 2021 року – 24 канал) могло статися,

– зазначив журналіст.

Він додав, що не бачить також й зацікавленості Росії у цьому. Тому шансів на те, що полонені українці ще у 2021 році повернуться додому, на жаль, дуже мало.

Водночас, наголосив Гармаш, все ж є невеликий шанс, що російська сторона вдасться до такого гуманного кроку, аби продемонструвати США готовність до деескалації. Саме цього вимагає Вашингтон для проведення переговорів між президентами.

"Однак наразі жодних ознак цього я не бачу. До того ж на останньому засіданні (ТКГ – 24 канал) вони (російська сторона – 24 канал) ще раз наголосили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту", – додав представник української делегації.

Нагадаємо, раніше Гармаш заявляв, що єдиною надією для зрушення перемовин з Росією є тиск США на державу-агресорку.

Обмін полоненими: останні новини

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович 10 грудня заявив, що українська сторона пропонує три варіанти обміну утримуваними особами. Однак Росія відкидає їх. Україна готова до обміну 60 людей.

За інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у полоні окупантів на Донбасі перебуває 300 громадян України, серед яких 40 – військові. Також 258 українців вважають зниклими безвісти.

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