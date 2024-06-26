Не останні новини: у ГУР анонсували додаткову інформацію про обмін полоненими

Україна продовжує докладати максимум зусиль, щоб повернути наших захисників із ворожого полону на Батьківщину. В ГУР розповіли, що не було жодного легкого обміну із Росією.

Зокрема, до переговорів залучають ОАЕ. Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов.

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Що в ГУР розповіли про обмін полоненими

Юсов відзначив нещодавній обмін полоненими. Втім, він повідомив, що це не був 53 обмін, адже він ще не завершився.

Операція триває. В рамках цієї операції повернули вже 90 наших захисників, але це не останні новини й ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію,

– сказав Юсов.

Представник ГУР також розповів, що це дуже складна робота і не було жодного легкого обміну із Росією.

"Враховуючи, що Україна воює за свою незалежність та право існування проти держави-агресора, яка часто нехтує міжнародним гуманітарним правом, Женевськими конвенціями та своїми зобов'язаннями в рамках Женевських конвенцій, це все складно", – наголосив він.

Юсов додав, що варто також пам'ятати про цивільних людей, які перебувають в полоні росіян. Він відзначив посередницьку роль ОАЕ і зазначив, що Україна використовує весь інструментарій для повернення своїх громадян.

Нагадаємо, що вчора, 25 червня, з російського полону вдалося повернути 90 українських захисників. Серед звільнених були оборонці Маріуполя та "Азовсталі".