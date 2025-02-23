Кого з полонених Росія зацікавлена обміняти першочергово

Росіяни вимагають на обмін далеко не всіх полонених. Вихідці з малих народів їх переважно не цікавлять. У пріоритеті дві категорії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка в інтерв'ю Укрінформу.

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Які категорії полонених для Росії у пріоритеті на обмін

Керівник Секретаріату зауважив, робота наших перемовників інколи полягає у тому, що, окрім досягнення домовленостей про повернення наших громадян, доводиться вмовляти росіян забирати своїх. Адже насправді окупантам краще використовувати тиск на родини українських полонених і маніпулювати, а не повертати своїх же бійців з полону.

Також Богдан Охріменко констатував, у ворога величезна кількість насильно мобілізованих, загітованих з колоній зеків. Багато мобілізованих з окупованих територій, з так званих псевдореспублік, яких у Росії не вважають за своїх громадян. Їх сприймають як "напівхохлів", що нічим не відрізняється, наприклад, від башкира чи якута.

Взагалі вихідці з малих народів їх не цікавлять, окрім чеченців. Вони чомусь плюють на своїх громадян, але чеченців готові забирати. Може бути зацікавленість, коли у полон потрапляє строковик, оскільки Путін розказував своєму електорату, що строковики не будуть брати участь в бойових діях. А вони реально беруть, і ми це показували,

– наголосив керівник Секретаріат Координаційного штабу.

До речі, Україна добре розуміє, що полонені чеченці цікаві російській стороні та їхнім сателітам у Чечні. Тож Київ користується цим.

"Тому інколи бувають обміни 40 на 150 наших полонених", – зауважив Охріменко.