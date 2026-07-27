Усе залежить від Росії: Лубінець назвав головну перепону у поверненні полонених

Україна передала Росії перший список із 1 500 зниклих безвісти військових для опрацювання. Саме позиція Кремля залишається головною перешкодою для повернення українських полонених.

Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю Новини.LIVE

Що сказав Лубінець про перешкоди під час повернення українців з російського полону?

Українська сторона вже передала російській уповноваженій перший список військових, які вважаються зниклими безвісти. За його словами, далі все залежить від того, наскільки швидко російський апарат почне опрацьовувати ці запити.

Омбудсмен наголосив, що це дає змогу оцінити реальну готовність російської сторони до подальшої роботи та формувати наступні звернення вже з урахуванням її реакції.

З Яною Лантратовою ми розпочали цю процедуру, я передав їй перші півтори тисячі наших військових, які в такому статусі особи зникли безвісти, очікую від неї відповіді. Я хочу подивитись, як швидко її апарат буде відпрацьовувати запити, і враховуючи це, я вже буду формувати наступні запити,

– сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Водночас, за його словами, відповіді від російської сторони надходять повільно, хоча перемовини тривають. Лубінець зазначив, що Україна й надалі працює над наступними кроками, але процес просувається не так швидко, як хотілося б.

Скажу так, поки по цьому напрямку не дуже швидко від неї надходять відповіді… Водночас ми зараз працюємо над наступними позитивними кроками... Але зараз у нас дуже активно відбуваються перемовини,

– додав омбудсмен.

Окремо він звернув увагу на інформаційні кампанії, які, за його словами, Росія використовує для тиску на родини українських військовополонених. Йдеться про випадки, коли в Росії публікують списки захисників і паралельно заявляють, що Україна нібито не хоче їх забирати.

За словами омбудсмена, подібні кампанії Росія запускає й напередодні важливих дат. Він згадав, що перед 9 травням російська сторона поширювала заяви про нібито відмову України від обмінів, хоча це не відповідало дійсності.

Лубінець підкреслив, що українська сторона робить усе можливе, аби повернути полонених додому, однак кінцевий результат залежить не лише від Києва. На його думку, саме позиція Росії залишається головною перепоною.

"Ми, як українські органи влади, які працюють по цьому напрямку, ми зробили все, щоб повернути абсолютно всіх. Виключно через позицію Російської Федерації в нас це не відбувається",

– розповів омбудсмен.

Він також пригадав зустріч із Яною Лантратовою, під час якої російська омбудсменка передала список із 486 українських військовополонених і заявила, що Україна нібито не хоче їх забирати. У відповідь Лубінець, за його словами, одразу підтвердив готовність до обміну.

Після цього, як стверджує омбудсмен, реальних кроків із боку Росії не було. Він додав, що Україна неодноразово поверталася до цього питання і знову підтверджувала готовність до обмінів.

Зазначимо, оборонці Маріуполя залишаються однією з найскладніших категорій українських військовополонених для повернення додому. В російському полоні перебувають щонайменше 1 878 верифікованих цивільних українців, а в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин є понад 16 тисяч цивільних, частина з яких може незаконно утримуватися у Росії або на тимчасово окупованих територіях.