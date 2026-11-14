Україна та Росія обговорюють обмін 1200 – 1300 полоненими з кожного боку, – Зеленський

Україна та Росія обговорюють можливість масштабного обміну військовополоненими. Наразі йдеться про повернення 1200 – 1300 людей з кожної сторони. Остаточну кількість ще мають узгодити.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, коментуючи результати переговорів в Абу-Дабі.

Що наразі відомо про обмін полоненими?

За його словами, гуманітарне питання було одним із ключових під час зустрічей. Українська сторона підтримала пропозицію провести обмін за формулою "всіх на всіх" або повернути додому якомога більшу кількість військових.

Спочатку сторони обговорювали амбітну мету – провести найбільший обмін за весь час повномасштабної війни. Після переговорів американська делегація вирушила до Москви, де обговорювала це питання з Володимиром Путіним.

Зрештою вдалося досягти домовленості про обмін за формулою "понад тисячу на понад тисячу".

Зараз вирішуватимуть, яка кількість буде: 1200 – 1300,

– зазначив Зеленський.

Таким чином, можливий обмін може стати одним із найбільших за час повномасштабного вторгнення. Водночас остаточні параметри повернення полонених ще узгоджують.

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. За їхніми підсумками сторони домовилися про підготовку масштабного обміну військовополоненими.

Голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що учасники працюють над узгодженням деталей і практичною реалізацією домовленості. Представник президента США Джаред Кушнер назвав її найбільшим гуманітарним звільненням полонених.