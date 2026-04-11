З російського полону повернулися 12 бійців "Азову"

У межах Великоднього обміну Україні вдалося повернути 12 військовополонених 1-го корпусу НГУ "Азов". Більшість із них провели в російській неволі майже чотири роки та пережили катування.

Тепер на бійців чекає тривала реабілітація та відновлення. Про це повідомив командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко.

Дивіться також Ледь впізнала: жінка вперше з 24 лютого побачила чоловіка після полону – зворушливі кадри

Що відомо про повернення бійців "Азову" з полону?

Під час Великоднього обміну Україні вдалося повернути з російської неволі 12 військовополонених 1-го корпусу НГУ "Азов". Серед них – 11 бійців бригади "Азов" та один військовослужбовець бригади "Кара-Даг".

Звільнені військові провели в російських тюрмах майже чотири роки. За цей час вони зазнали нелюдського тиску та катувань.

Повернення бійців стало важливою подією для їхніх родин, побратимів і всіх, хто працює над звільненням українських полонених. Після повернення на військових чекає зустріч із близькими та тривала реабілітація.

Продовжуємо працювати на всіх рівнях, аби повернути додому кожного нашого полоненого побратима,

– написав Редіс.

Нагадаємо, що 5 лютого 2026 року вперше за довгий час вдалося повернути бійців "Азову" в межах обміну військовополоненими. Тоді додому повернулися четверо бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" та п'ятеро військовослужбовців 15-ї бригади "Кара-Даг".

Варто також зазначити, що Денис Прокопенко 24 лютого 2022 року разом із підрозділом "Азов" став на оборону Маріуполя та навколишніх населених пунктів, де російські війська мали суттєву перевагу. Упродовж 86 днів бійці тримали оборону в повному оточенні, а згодом, виконуючи наказ вищого командування, він організував вихід із заводу "Азовсталь" і разом із підлеглими потрапив у полон.

Як військовослужбовці "Азову" завдають росіянам втрат?