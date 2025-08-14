З російського полону вдалося повернути бійця 128 окремої гірсько-штурмової бригади Ігоря Мирончука, який провів у неволі понад шість років. Військовий брав участь в обороні Луганського аеропорту та боях за Дебальцеве.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

Що відомо про Ігоря Мирончука?

Сьогодні, 14 серпня, з російського полону повернувся Ігор Мирончук – кадровий військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він перебував у полоні понад 6 років.

Журналіст Віталій Глагола розповів, що боєць служив у зоні АТО з 2014 року, брав участь в обороні Луганського аеропорту та у боях за Дебальцеве. У полон Мирончук потрапив 9 лютого 2019 року на території Донецької області.

"Росіяни свого часу транслювали відео з "допитів" військового з метою деморалізувати Збройні сили, зупинити опір агресії та створити потрібну пропаганді картинку", – розповів Білецький.

До слова, з полону також вдалося повернути екскомандира вже знищеного мінного тральщика "Генічеськ" Олександра Бойчука. Він потрапив у неволю ще в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії.