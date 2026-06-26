Відбувся 76-й обмін полоненими: кого Україна повернула з російської неволі

У п'ятницю, 26 червня, відбувся 76-й обмін полоненими. 160 українських захисників повернулись на Батьківщину.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дивіться також Україна повернула з російського полону 160 військових, – Зеленський

Кого вдалось повернути додому?

У результаті переговорного процесу та завдяки зусиллям української сторони вдалося визволити 160 військовослужбовців, які перебували в полоні з 2022 року.

Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема представники Сухопутних військ, Сил підтримки, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, Медичних сил, ВМС, а також Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках,

– йдеться у повідомленні штабу.

Зокрема 115 звільнених бійців брали участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі".

Разом із солдатами та сержантами додому вдалось повернути 58 офіцерів.

Особливість цього повернення в тому, що практично 99% звільнених потрапили у полон у 2022 році. Вони пробули в найскладніших умовах утримання понад 4 роки,

– наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Наймолодшому звільненому захиснику – 26 років, тоді як найстаршому – 66. Також додому повернулися семеро захисників, які відсвяткують свої дні народження вже на свободі – у червні. Двоє з них зустріли свій день народження всього два дні тому, перебуваючи в неволі.

160 оборонців повернулись з російського полону: дивіться відео