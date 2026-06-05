Найкращий подарунок: захисник повернувся з полону через 3 роки напередодні дня народження сина

Під час обміну полоненими 5 червня Україна повернула додому 185 захисників. Серед них – військовий, який після майже трьох років російського полону зміг повернутися до родини напередодні дня народження свого сина.

Про це повідомила українська активістка, донька оборонця Маріуполя Анастасія Савова. На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала фото звільненого захисника та поділилася зворушливою історією його повернення.

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Що відомо про повернення військового, який вперше побачить сина?

За словами Анастасії, син військового Назар уже 6 червня святкуватиме день народження. Після тривалої розлуки хлопчик нарешті зможе побачити батька не через екран чи світлини, а особисто.

Відомо, що захисник провів у російській неволі майже три роки та зміг ступити на рідну землю напередодні важливої сімейної події.



Захисник повернувся з полону напередодні дня народження сина / Скриншот

Нагадаємо, під час обміну 5 червня Україні вдалося повернути військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед звільнених – оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також захисники, які виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Відомо, що наймолодшому звільненому військовому 26 років, а найстаршому – 62. Деякі з повернутих захисників перебували в російському полоні ще з 2022 року. Також серед них є учасник унікальної вертолітної операції з доставки допомоги до оточеної Азовсталі.

Цей обмін став другим етапом масштабного процесу повернення полонених у форматі 21000 на 10002. Перший етап відбувся 15 травня, коли додому повернулися 205 українських захисників. Нинішній обмін подарував ще сотням українських родин довгоочікувану зустріч із рідними після років розлуки.