Є звільнені з онкологією, – Юсов розповів деталі обміну військовополоненими

В Україну повернулись 5 червня ще 185 українських захисників, які перебували у російському полоні. Серед них військові ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, рядові, сержанти й офіцери. В їх числі чимало захисників Маріуполя.

Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, додавши, що звільнені українці наразі потребують медичної допомоги.

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Обмін полоненими 2026: звільнені мають низку захворювань

Серед тих, хто сьогодні повернувся з полону, як розповів представник ГУР МО, є багато важкохворих і поранених.

"Є звільнені з онкологією, з туберкульозом. Всім зараз надається невідкладна медична допомога. Звичайно, зустріч з рідними, спілкування з бойовими побратимами – це частина великого світлого дня, який сьогодні відзначає вся Україна, бо кожне врятоване життя – це добра новина", – озвучив Юсов.

Наймолодшому звільненому 26 років

Координаційний штаб за дорученням президента України продовжує роботу. В сьогоднішньому обміні, зі слів Юсова, завдячують допомозі міжнародним партнерам: США, ОАЕ. Цей обмін став 75-м, але надалі в російському полоні залишається багато українських громадян, як військових, так і цивільних, тож робота штабу продовжується.

Перемовини тривають. Найближчим часом ми сподіваємося на продовження добрих новин. Сьогодні 75-й плановий обмін (не 1000 на 1000). Коли відбувається частина окремих домовленостей, ми про це інформуємо,

– уточнив Юсов.

Наймолодшому визволеному – 26 років, а найстаршому – 62. Понад 100 з тих, хто сьогодні повернувся, пробули у полоні росіян з 2022 року. Серед звільнених є один цивільний, він був взятий у полон на початку повномасштабного вторгнення на Харківщині.

Деталі про звільнених з полону в межах 75 обміну