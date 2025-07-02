У рамках обміну "1000 на 1000" Україна повернула Росії осіб, евакуйованих з Курської області

Під час масштабного обміну "1000 на 1000", що відбувався з 23 по 25 травня, Україна передала Росії громадян з Курської області. Вони раніше були евакуйовані.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив на пресконференції 2 липня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Україна повернула Росії евакуйованих людей з Курської області

У рамках обміну "1000 на 1000", коли ми повернули цивільних, ми повернули Росії громадян, які були евакуйовані з території Курської області,

– сказав Лубінець.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 65 обмінів. Завдяки ним вдалося повернути 5757 військовополонених, 294 цивільні заручники, а також 1378 дітей.

Водночас, як підкреслив омбудсман, наразі жодна держава не виступає ефективним посередником у питанні звільнення цивільних заручників, утримуваних Росією.

За словами Лубінця, з початку повномасштабного вторгнення було отримано понад 71 тисячу звернень від родин полонених та безвісти зниклих.