Німецька опозиція виступила проти обміну ракетами Taurus з Британією: там назвали причину

Німецька опозиція у Бундестазі виступила проти ідеї кругового обміну озброєнням, за якого Німеччина могла б поставити Британії Taurus, а Лондон – Києву Storm Shadow.

Так, німецька опозиція назвала причину, чому вони проти обміну ракетами Taurus з британською стороною.

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Що говорить німецька позиція

У німецьких політиків немає єдиної думки щодо можливості здійснити круговий обмін озброєннями, за якого Німеччина поставить Британії далекобійні ракети Taurus, а Лондон, зі свого боку, передасть Києву ракети Storm Shadow. Тому говорити про єдність у німецьких політиків щодо цього питання досить важко.

Так, керівництво фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі ідею обміну відкидає.

Заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль заявив, що необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України, до чого належить і постачання "найкращих систем озброєння, а Taurus – це якраз така система".

Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження,

– зазначив він.

Що цьому передувало

Британія готова тісно співпрацювати з Німеччиною, аби допомогти передати далекобійні ракети Україні. Зокрема, країна згодна надати більше власних ракет в обмін на постачі Taurus.

Як зазначив Кемерон, країна допускає можливий круговий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.