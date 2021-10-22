Обмін родичами: депутати платять мільйони з бюджету своїм помічникам

За 2 роки роботи Верховної Ради IX скликання на родичів депутатів, які працюють помічниками в інших парламентарів, з держбюджету витратили чималу суму. Зокрема, майже 4,5 мільйона гривень.

Найбільше впродовж цього часу заробила Вікторія Улиганець – дружина депутата від "Слуги народу" та віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи Олександра Мережка. Сума становить понад 754 тисячі гривень.

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Працевлаштувати Улиганець на цю посаду допоміг її чоловік. Він зауважив, що особисто запропонував дружину разом з іншими кандидатами колезі як помічницю, однак сподівався, що цього не трапиться.

Кому ще вдалося заробити

Дружина Олексія Кузнєцова

За 1,5 роки роботи помічницею депутата дружина "слуги народу" Олексія Кузнєцова Аліна заробила більше ніж 672 тисячі гривень.

Аліна Кузнєцова з березня 2020 року працює за трудовим договором у депутата від "Слуги народу" та екскварталівця Олександра Кабанова.

Варто зауважити, що протягом першого року роботи на цій посаді зарплата Кузнєцової становила в середньому 21,5 тисячі гривень. Вже у грудні 2020 року "слуга народу" Кабанов підвищив суму до 47,5 тисячі гривень на місяць.

На запитання журналістів про те, чому Кабанов взяв своєю помічницею за трудовим договором саме дружину Олексія Кузнєцова, він відповів: "А що, погано працює? Законом заборонено?". Він також додав, що зробив це через "кваліфікацію" Кузнєцової.

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Син Андрія Задорожного

На посаді помічника депутата заробив й син депутата від "Слуги народу" Андрія Задорожного Іван – понад 630 тисяч гривень. Спершу нардеп хотів оформити його своїм помічником.

У вересні 2019 року він звернувся до керівництва Апарату Верховної Ради з проханням про зарплату для сина у розмірі 24 тисячі гривень на місяць. Втім, вже через 2 тижні він відкликав його.

Після цього Іван Задорожний почав працювати помічником за трудовим договором у колеги свого батька – "слуги народу" Андрія Костіна.

За 2 роки на цій посаді Іван Задорожний у середньому отримував трохи більше ніж 26 тисяч гривень на місяць. Однак у грудні 2020 року завдяки премії його заробіток склав понад 52 тисячі гривень.

Іван є сином фахового юриста з дуже відомої юридичної фірми. Для мене це було питанням ділової репутації при обранні помічника-консультанта,

– заявив Андрій Костін.

Цікаво, що донька Костіна, Анастасія, стала помічницею Андрія Задорожного й за 2 роки на цій посаді теж заробила майже 600 тисяч гривень.



Іван Задорожний почав працювати помічником Андрія Костіна / Фото "Схем"

Дружина Віктора Чорного

Дружина члена фракції ОПЗЖ Віктора Чорного – Ольга Арканова-Чорна впродовж неповного року роботи помічницею депутата заробила понад пів мільйона гривень.

У жовтні 2020 року вона почала працювати у ще одного члена ОПЗЖ Олександра Колтуновича. Віктор Чорний заявив, що жодним чином не впливав на призначення дружини. За словами політика, вона сама добре знає його колегу.

Однак у коментарі журналістам Олександр Колтунович заявив, що своїх помічників, зокрема Ольгу Арканову-Чорну, не знає.

Хто заробив найменше

Наразі на посаді помічниць депутата найменше отримують Катерина Батенко та Лілія Чорна. Перша є дружиною співголови депутатської групи "За майбутнє" Тараса Батенка, яка працює помічницею за трудовим договором у членкині цієї ж депутатської групи Ірини Констанкевич.

Друга – падчерка члена ОПЗЖ Віктора Чорного. Вона працює помічницею за трудовим договором у Федора Христенка.

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Загалом журналісти "Схем" нарахували щонайменше 12 родичів депутатів, які працюють помічниками у парламентарів за гроші з бюджету. Серед них – 6 дружин, 5 дітей та одна невістка.