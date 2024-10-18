Умєров різко відповів на ідею обміняти окуповані території на вступ до НАТО

Рустем Умєров не чув пропозиції відмовитися від тимчасово окупованих територій, а натомість отримати вступ до НАТО. Ба більше, міністр наголосив, що на таку ідею відреагував би дуже різко.

Про це міністр оборони України сказав кореспондентці "Радіо Свобода" в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка проходить у Брюсселі 18 жовтня.

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"Зробив би дуже погані речі"

Умєров заявив, що не чув від партнерів пропозицій щодо того, щоб Київ відмовився від тимчасово окупованих територій, а натомість Україна отримає запрошення у НАТО. Ба більше, міністр відреагував дуже різко і заявив, що якби такі ідеї звучали, то "зробив би дуже погані речі".

Ні, я такого не чув. Якби таке було, я б точно… зробив би дуже погані речі,

– заявив Умєров.

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До слова, раніше у різних ЗМІ з'являлися повідомлення, що Україна буцімто отримує пропозиції від партнерів щодо відмови від окупованих територій в обмін на вступ до НАТО. Зокрема, з такою ідеєю ще у серпні 2023 року виступав керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен.