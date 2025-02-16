Дуже сильно налякані: яка заява Зеленського спричинила переполох серед гауляйтерів Херсонщини

Володимир Зеленський неодноразово висловлювався щодо того, як мають відбутися переговори України та Росії та які умови буде висувати наша держава. На одну з його заяв дуже дивно відреагував глава окупаційної адміністрації Херсонщини Владімір Сальдо.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що є найбільшим страхом для гауляйтерів окупованої Херсонської області. До слова, росіяни не мають сил для того, щоб здійснити наступ на Півдні.

До слова У російському МЗС цинічно відреагували на слова Зеленського про обмін Курської області

Будуть шукати псевдошпигунів

Вірлич вважає, що активність Сальдо щодо його псевдоекспертних коментарів викликана його страхом. Цим продиктована його абсурдна реакція на заяву президента України на те, що на можливих переговорах він може запропонувати обмін територіями з Росією. Можна припустити, що окупована територія Херсонської області може бути обміняна на Курську область Росії.

В них (гауляйтерів Херсонщини – 24 Канал) немає якогось плану дій, і в разі чого вони не будуть знати куди бігти,

– підкреслила вона.

До слова. Сальдо дав абсурдну відповідь на заяву президента України щодо можливого обміну територіями. За словами "гауляйтера" Херсонщини, наразі "про жодні переговори не йдеться", а Зеленський, мовляв, "у своїх фантазіях" може обмінювати території "хоч на Місяці".

На лівому березі гауляйтери дуже сильно налякані, там стався сильний переполох. Тому що їхня псевдоекспертиза, яка зараз полізла з усіх шпарин окупаційних медіа, іноді суперечить сама собі. Це доволі смішно читати,

– зауважила журналістка.

Зараз на окупаційних територіях проводиться дуже багато агітаційних пропагандистських заходів, присвячених радянським псевдосвятам. Вони, за її словами, навіть використовують радянську символіку та радянські методи "стінгазети".

Посилюючи всі ці методи пропаганди, вони намагаються протиставити їх проукраїнським наративам, які є в Україні. Це з одного боку смішно, а з іншого – дуже тривожно для тих людей, які там живуть. Тому що кожного разу, коли гауляйтери не знають, що робити, посилюється агресія з боку російських військових на лівому березі,

– наголосила Євгенія Вірлич.

Окупаційна влада, за її словами, буде мститись місцевим мешканцям, знову шукати псевдошпигунів, адже дуже багато людей там засуджують саме за шпигунство.

Не минає дня, як зазначила вона, щоб Сальдо не виходив в ефір без 2 – 3 постів або його висловлювань щодо Володимира Зеленського, Києва. Це, імовірно, означає, що окупанти не знають, що їм робити і які території можуть обміняти.

Зазначимо, що росіяни частково припинили завозити на окуповану Херсонщину росіян через активні бойові дії. Громадяни Росії не бажають їхати на окуповану Херсонщину, тому що там доволі небезпечно. Водночас в регіон почали активно заїжджати родини російських військових, які воюють на Херсонському напрямку.