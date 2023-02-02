Так, Україна провела один з найбільших обмінів тілами. До речі, наприкінці грудня 2022 року додому повернули тіла понад 40 полеглих захисників.

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Скільки полеглих Героїв вдалося повернути

Як стало відомо, Україні вдалось повернути близько 150 полеглих захисників. Прийомом тіл зараз займаються патронатна служба, організація "На щиті" та київське обласне бюро судово-медичної експертизи.

Тих, кого можна ідентифікувати за жетонами, татуюваннями та іншими збереженими ознаками. Всі тіла будуть розміщені у київських моргах для подальшої ідентифікації,

– зазначили у патронатній службі.

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Повернення полеглих захисників України: що відомо