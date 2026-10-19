Удари по НПЗ в обмін на Starlink: експерт пояснив, чому це вигідно лише Росії

Київ може зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи на 100 днів заради розширення дії Starlink углиб Росії. Цей компроміс дозволить зберегти підтримку США та перемкнути увагу дронів на ворожі дата-центри.

В ефірі 24 Каналу колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак прокоментував інформацію The Wall Street Journal щодо можливої угоди між Києвом та Вашингтоном.

Чому угода вигідна Україні

Експерт наголосив, що для нашої держави критично важливо зберігати партнерські відносини зі США, адже американська розвідувальна інформація наразі не має повноцінної альтернативи.

Це буде класний варіант, щоб не сваритися з американцями. Взагалі будь-який варіант сварки з американцями працює проти нас і на користь Російської Федерації,

– зазначив Ступак.

За його словами, якщо є можливість уникнути конфлікту, то Україні підходить будь-яка конструкція домовленостей.

Ступак зауважив, що ворог поступово знаходить можливості відновлювати пошкоджені нафтопереробні заводи. Тому в разі укладення угоди про призупинення ударів по НПЗ українські сили можуть переорієнтувати свої дрони на російські центри обробки даних. Експерт нагадав, що Росія першою почала знищувати українські дата-центри ще у вересні 2026 року, тому дзеркальна відповідь є цілком виправданою.

Загалом у Росії налічується близько 200 дата-центрів, і 75% з них розташовані в європейській частині країни. Вони забезпечують роботу банківських систем, порталу "Госуслуги", через який проходить мобілізація, а також таких гігантів, як Росатом і Ростелеком.

Якщо Україна може дотягнутися не до НПЗ, а до дата-центрів і суттєво підрізати їхні можливості, то це дасть нам значну перевагу,

– підсумував колишній співробітник СБУ.

Загалом у Росії налічується близько 200 дата-центрів, і 75% з них розташовані в європейській частині країни. Вони забезпечують роботу банківських систем, порталу "Госуслуги", через який проходить мобілізація, а також таких гігантів, як Росатом і Ростелеком.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що американські політики запропонували Володимиру Зеленському нову угоду. Вона передбачала припинення ударів по російських НПЗ на 100 днів в обмін на розширення покриття Starlink приблизно на 300 кілометрів углиб Росії. Згодом президент України підтвердив, що просив США та компанію SpaceX відкрити доступ до супутникової мережі над територією Росії для знищення ворожих пускових установок, однак отримав відмову.