"Росія зізналась в злочинах": обмін політв'язнями зі США розкрив важливу деталь

У Туреччині відбувся обмін ув'язненими між Росією та Заходом. На волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також 2 звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини.

Цей обмін, мабуть, став найбільшим за останній час. Можливо, взагалі в історії подібних заходів. Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом розкрив важливу деталь.

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Що показав обмін в'язнями

До аеропорту Анкари прилетіли 7 літаків – 2 зі США та по одному з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії. За даними турецьких ЗМІ, загалом було обміняно 26 осіб, з яких Росія отримала 10, західні країни – 16.

Офіційно перелік звільнених осіб оголошено досі не було, однак світові ЗМІ уже публікують прізвища тих, хто сьогодні опинився на волі.

Тут Ігор Рейтерович помітив важливу деталь: Росія віддає журналістів, діячів культури, публіцистів та політиків, водночас західні країни – кілерів та шпигунів, тобто людей, які були залучені до політичних вбивств. За ними однозначно стоїть ФСБ або інші російські силові структури.

Росія зізналася в злочинах, визнала зацікавленість у цих людях, показала, що має безпосереднє відношення до тих вбивств, які відбувалися за кордоном,

– підкреслив політолог.

Кого звільнила Росія

Серед звільнених з російських в'язниць – 3 громадян США: журналіст Еван Гершкович, колишній морпіх США Пол Вілан та журналістка "Радіо Свободи" Алсу Курмашова.

Також на волі опинилися:

політик та публіцист Володимир Кара-Мурза;

політик Ілля Яшин;

ексдепутатка міської думи Томська, екскоординаторка обласного штабу Олексія Навального Ксенія Фадєєва;

ексспівголова "Меморіалу" Олег Орлов;

екскоординаторка штабу Олексія Навального в Уфі Лілія Чанишева;

художниця Олександра Скочиленко.

Серед звільнених опинилися й громадяни Німеччини – Патрік Шобель, Кевін Лік, Герман Мойжес і Ріко Крігер. Останнього засудили до страти в Білорусі, але його потім "помилував" Алєксандр Лукашенко.

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Кого віддає Захід

У результаті обміну Росія отримає найманого вбивцю, що працював на ФСБ – Вадіма Красікова, якого засудили за вбивство в Берліні колишнього чеченського та грузинського командира Зелімхана Хангошвілі.

Також у країну-агресорку повернуться особи, яких вважають причетними до російської військової розвідки ГРУ – подружжя Артьома та Анни Дульцевих разом із двома дітьми, Павла Рубцова та Міхаіла Мікушина.

Окрім того, Росія отримає хакера Романа Селезньова, а також організаторів незаконних бізнес-схем Владіслава Клюшина та Вадіма Конощенка, що допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції.