У 2025 році було звільнено з полону найбільше українців за усі роки, – Координаційний штаб
У 2025 році було звільнено найбільше українців з полону, цим займається Координаційний штаб, який за 4 роки звільнив понад 8 тисяч людей.
- Повернення кожного захисника є великою перемогою, триває робота над тим, щоб додому повернулися всі українці.
Уже 4 роки в Україні працює Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. За цей час з російської неволі вдалося звільнити понад 8 тисяч українців, серед них військові та цивільні.
Про це розповіли на заході "Разом заради повернення", передає 24 Канал. Як зауважив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, відповідну структуру утворили 11 березня 2022 року й вона одразу почала активну роботу.
У 2025 році повернули найбільше українців
Зрозуміло, що у часі війни потрібно було працювати дуже швидко, тому обміни почалися майже одразу. З літа 2022 року Координаційний штаб працює у Києві, є громадська приймальня. Варто зауважити, що до його складу входять різні інституції, є Служба Безпеки, Об'єднаний центр, який мав досвід повернення людей з неволі ще до 2022 року.
Також застосовували досвід Головного управління розвідки. Спершу вдалося обміняти тіла, потім пілотів і так напрацьовували контакти, необхідну довіра з протилежною стороною щодо припинення вогню. Поступово процес пішов.
У 2025 році вдалося звільнити найбільше людей з неволі. Чим довше українці перебувають у полоні, тим більше часу буде потрібно на реабілітацію. На початку це було 2 тижні оглядів, процедур, а зараз – щонайменше місяць,
– розповів Петро Яценко.
Координаційний штаб уже працює за певними схемами. Ба більше, є великий досвід швидкої організації обмінів, якщо на політичному рівні вдається домовитися. Наприклад, під час попереднього обміну 5 – 6 березня додому повернулися 502 людини. Це досить велика цифра. Вона надихає працювати далі.
"Розуміємо, що обмінів має бути більше"
Повернення кожного українцям додому є великим результатом. За 4 роки діяльності Координаційного штабу таких "результатів" є понад 8 тисяч. Разом з цим є величезний масив опрацьованої інформації, встановлення даних про місця перебування наших людей, міжнародні заходи, комунікація з родинами військовополонених, безвісти зниклих, цивільних заручників.
Крім того, є постізоляційний супровід, програми реабілітації – все це працює та дає свої результати. Загалом триває велика командна робота усіх складових Координаційного штабу й вона триватиме доти, доки кожен українець не повернеться додому.
Кожен обмін для команди є великим святом, але є розуміння, що таких подій має бути дуже багато. Також це змішані відчуття, бо ми бачимо в якому стані повертаються наші захисники, розуміємо в яких умовах вони перебували. Звісно, коли ти це бачиш – не можеш залишитися байдужим,
– сказав заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов.
Варто зауважити, що досвідом України цікавляться наші закордонні партнери. Хоч це сумна новина, але саме наша держава має найбільший досвід у питаннях обміну, поводження з військовополоненими, захисті їхніх прав. І, на жаль, у питаннях порушення гуманітарного права та воєнних злочинів з боку Росії.
Останні обміни полоненими: головне
Під час обміну 5 березня додому повернулися 200 захисників. Окрім солдатів і сержантів, вдалося визволити офіцерів. Серед звільнених були захисники Маріуполя та бійці, які пробули у полоні 4 роки. Це перший етап обміну про який домовились у Женеві.
Уже наступного дня відбувся другий етап під час якого звільнили 300 українців. Деякі воїни були у неволі з 2022 року, дехто – понад рік. Наймолодшому військовому тільки 26 років, а найстаршому – 60.
Наприкінці березня Володимир Зеленський заявив, що є сигнали про можливе продовження обмінів. Це питання обговорили під час зустрічі з американською стороною. За словами президента, дипломатія працює.