Обміни триватимуть, поки не повернуть всіх тяжко поранених, тяжко хворих й полонених до 25 років

У четвер, 26 червня, відбувся шостий етап обміну полоненими між Україною та Росією. Триватимуть обміни до повного повернення бійців трьох категорій, про які домовилися у Стамбулі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу жить".

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Обміни полоненими тривають згідно з домовленостями

Так, у проєкті наголосили, що протягом всіх етапів обміну Росія не припиняла компанію з дезінформації. Пропаганда твердила, мовляв, Україна не готова до обмінів, у полоні не лишилося російських військових чи Київ відмовляється забирати тіла загиблих. Проте її тези спростовували буквально на наступний день.

Незважаючи на всі фейки та спроби зірвати домовленості, процес обміну та репатріації триває відповідно до досягнутих у Стамбулі домовленостей – до повного повернення всіх тяжко поранених, тяжко хворих та військовополонених віком до 25 років з обох сторін,

– наголосили у "Хочу жить".

Зауважимо, під час обміну 26 червня додому повернулися воїни віком до 25 років, а також бійці, які отримали поранення та мають проблеми зі здоров'ям. Наймолодшому звільненому нині 24 роки, а найстаршому – 61.

Переважна більшість звільнених захисників утримувалася в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.