"Оболонь" розірвала співпрацю з державою-агресоркою

Корпорація "Оболонь" припинила співпрацю з Росією та всіма компаніями на її території. Крім того, компанія заборонила державі-агресорці використовувати свою торгову марку.

У пресслужбі зазначили, що корпорація завжди пишалася своєю країною та українцями, всіляко підтримувала розвиток держави.

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"Оболонь" припинила співпрацю з Росією

Компанія засуджує військову агресію та замах на територіальну цілісність України зі сторони Росії – "це невгамовний біль та страшна трагедія". Там додали, що, як усі українці, вони робили й робитимуть усе залежне для підтримки держави на шляху до перемоги.

Наша компанія ухвалила рішення про припинення будь-якої співпраці із російською федерацією та компаніями на її території. Ми не підтримуємо будь-яких зв'язків із країною-агресором,

тт– йдеться у заяві.

Також державі-агресорці заборонили використовувати на території Росії українські торгові марки компанії "Оболонь".

Усі виробничі майданчики "Оболонь" працюють в умовах воєнного стану та направили свої зусилля на стратегічне забезпечення захисників України та цивільного населення питною водою та необхідною військовою допомогою.

Нагадаємо, таке ж рішення щодо припинення будь-якої співпраці з Росією через війну в Україні раніше ухвалило "ЛВН лімітед" (Вінниця). Компанія виробляє лікеро-горілчані вироби під торговою маркою Nemiroff.

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