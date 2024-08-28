На Оболоні провалився асфальт та утворилось провалля

Пізно ввечері 27 серпня на Оболоні в Києві провалився асфальт. Після цього вирва наповнилась водою.

Місцеві обгородили небезпечне місце стрічкою. Також розповіли, що у будинках не було води.

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Що відомо про інцидент на Оболоні

Асфальт провалився і швидко наповнився водою. Ще до приїзду комунальників місцеві огородили небезпечне місце стрічкою,

– розповіло видання.

Також журналісти розповіли, що прірва утворилась на подвір'ї однієї з багатоповерхівок на Героїв Дніпра. Мешканці двору розповіли, що телефонували:

аварійним службам,

правоохоронцям.

За словами журналіста, прірва завдовшки метрів 5 та завширшки орієнтовно 1,5 метра. У ній вже немає води.