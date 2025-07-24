У Києві підліток переліз перила і ледь не впав з мосту: як він пояснив дії
- У Києві підлітка врятували з мосту, коли він переліз за перила і не міг повернутися назад.
- Велопатруль і охоронники допомогли йому повернутися на безпечну сторону, після чого з ним провели профілактичну бесіду.
У четвер, 24 липня, на мосту у Києві врятували підлітка. Він переліз по ту сторону перил і не зміг вибратися назад.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КО "Муніципальна Охорона".
Дивіться також Сатаністи, секти й таємна війна Трампа: як теорії змов роз'їдають Америку зсередини
Що відбулося на мосту у Києві?
Так, інцидент стався на пішохідному мосту, що з’єднує Оболонську набережну з островом Оболонським. Під час обходу охоронники виявили хлопця, який переліз за перила і не міг самостійно повернутися.
До рятувальної операції долучився велопатруль із парку "Наталка". Разом охоронники розробили план дій: за допомогою ременя підліток підтягнувся до перил, після чого його перехопили та допомогли перелізти назад на безпечну сторону,
– розповіли у "Муніципальній охороні",
З підлітком провели профілактичну бесіду. Юнак зізнався, що переоцінив свої сили й не усвідомлював можливих наслідків. Батьків порушника повідомили про інцидент.
Як відбувався порятунок юнака на мосту: дивіться відео