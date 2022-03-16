Оборона Києва – стратегічне завдання, – Залужний розповів, як захищатимуть столицю
16 березня 2022 , 09:44Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Валерія Залужного
Вже 21 добу Україна дає рішучу відсіч рашистським окупантам. Оборона столиці з кожною годиною лише міцніє, у тому числі завдяки містянам.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, що оборона Києва – це наше стратегічне завдання. Про це військовий написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Як влаштована оборона Києва
Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що основне навантаження у столиці несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Разом з ними пліч-о-пліч захищають Київ підрозділи:
- сил територіальної оборони;
- десантно-штурмових військ;
- сил спеціальних операцій ЗСУ;
- низка інших військових формувань України.
До слова, Валерій Залужний також наголосив, що до захисту столиці, окрім військовослужбовців, масово долучаються й самі містяни.
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