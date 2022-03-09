Оборона Маріуполя: активні бої точаться по всіх напрямках

Російські окупанти продовжують наступ на Маріуполь та постійно обстрілюють місто. Українські захисники дають ворогу відсіч та не дають зайти у межі населеного пункту.

Маріуполь залишається однією з "найгарячіших" точок зіткнення з окупантами. Ворог здійснює наступ не лише на землі, а й обстрілює житлові квартали.

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Бої йдуть по всіх напрямках

Як розповів голова Донецької ОДА Павло Кириленко, відважні українські воїни стримують ворога на усіх підступах до міста.

Активні бої точаться на всіх напрямках Маріуполя, і навіть на тому, де ми погодили режим тиші. Але той цинізм, який окупанти вчинили щодо полового будинку усі бачили,

– сказав Кириленко.

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