Втрата Торецька може відкрити шлях до Костянтинівки та Слов’янська – офіцер "Азову"

Торецьк залишається однією з найважливіших точок оборони на Східному фронті. Його втрата може стати серйозною загрозою для Костянтинівки та Слов’янська, оскільки місто є стратегічним транспортним вузлом, який ворог планує використати як плацдарм для наступу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю офіцера 12-ої бригади "Азов" Святослав з позивним "Хоробрий" для "Radio NV". Він наголосив, що це транспортний вузол, який окупанти можуть використати для наступу на Костянтинівку та Слов’янськ.

Читайте також Часів Яр і Торецьк під загрозою, окупанти просуваються у цих містах: аналіз боїв та карти ISW

Торецьк є стратегічним вузлом для окупантів

За словами "Хороброго", Торецьк є одним із найважливіших напрямків для противника в Донецькій області, тому утримання міста залишається критичним завданням для Сил оборони України.

Через те нас було відправлено на цей напрямок, щоб ми його утримували і не давали ворогу тут просуватися, тому що він є один з найважливіших для них саме в Донецькій області,

– сказав він.

До слова, 16 січня бійці "Азову" взяли в полон 23 російських окупантів на Торецькому напрямку. Тим часом, за даними DeepState, тривають міські бої: окупанти контролюють центральну частину Торецька, включаючи багатоповерхівки, але бої за приватні сектори на півночі та заході міста не вщухають.