Запоріжжя укріплюється: в ОВА розповіли, як будують три лінії оборони області

Запорізьку область укріплюють на випадок російського наступу. Друга лінія оборони майже завершена, готовність становить 99,9 відсотків.

Про це заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону у понеділок, 28 жовтня.

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Три лінії оборони Запоріжжя

Федоров зазначив, що друга лінія оборони вже майже закінчена, третя буде завершена найближчими тижнями.

Перше завдання те, яке було надано, військовими було виконано в середині літа. Наразі ми продовжуємо спільно вже з військовими будувати другу, третю лінії та оборону міст Запорізької області,

– заявив Федоров.

Він підкреслив, що всі роботи будуть завершені в зазначений Генштабом ЗСУ термін і відповідатимуть вимогам військових.

Федоров відмовився назвати точну кількість опорних рубежів, які споруджуються і посилюються, але наголосив, що фортифікаційні об’єкти постійно вдосконалюються. Наприклад, для захисту від ворожих FPV-дронів передбачено встановлення антидронових сіток.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначав, що ворог зараз найактивніше діє на Времівському виступі. Найближчим часом росіяни, на його думку, намагатимуться рухатись в бік Великої Новосілки, можливо, Шахтарська.