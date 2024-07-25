Розслідування вбивства Фаріон й кроки щодо далекобійних БпЛА: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 25 липня записав традиційне вечірнє звернення. У ньому президент, зокрема, згадав про українську оборонну промисловість.

Окрім цього, Зеленський згадав затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Гарант розповів, що доручив голові МВС Ігорю Клименку надати громадськості всю необхідну інформацію про злочин. Вже у п'ятницю має з'явитися більше публічних деталей.

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Звернення президента

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський вказав, що 25 липня провів тривалу розмову з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Було проведено аналіз роботи міністерства та української "оборонки". Тобто того, що вдалося досягти і того, що заплановане.

Президент України вказав, що вже є хороші результати, зокрема по броньованій техніці, і щодо дронів, і по артилерії.

Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, але й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні,

– сказав президент.

Окрім цього, Зеленський повідомив про нові завдання для "Укроборонпрому" й українських ракетників. Президент вказав, що щодо багатьох напрямів країна має не просто потенціал чи якісь результати, а постачання для виконання завдань. І воно зростає.

Також український гарант вказав, що готуються кроки щодо далекобійних дронів, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість.

"Сьогодні ж провів нараду з відповідальними за державні підприємства. Ті, що колись були збитковими або не завжди контролювалися нашою державою, зараз працюють саме так, як потрібно, та дають гроші в державний бюджет. Це десятки мільярдів гривень, які зміцнюють Україну", – додав президент.

Також Зеленський провів нараду із секретарем РНБО щодо ухвалених рішень, Ставки та планування нових засідань.