Оборонний саміт: лідери ЄС обговорять продовження підтримки України

Лідери ЄС обговорять продовження підтримки України під час неформальної зустрічі у Брюсселі. Вона запланована на понеділок, 3 лютого.

Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Лідери зберуться обговорити питання безпеки у Європі

Європейські лідери зустрінуться у столиці ЄС, аби обговорити посилення власної оборони. За словами співрозмовника, однією з тем буде і підтримка України.

Україна буде на порядку денному в понеділок, чи то з погляду безпеки, чи то з погляду відносин із США,

– сказав високопоставлений дипломат.

Він додав, що лідери не будуть вести жодних розмов про мирні домовленості без України.

Співрозмовник зазначив, що у європейських дискусіях щодо оборонного фінансування часто нагадують про зобов'язання країн-членів НАТО виділяти 2% від ВВП на оборону.

Як зазначено у звіті експрем'єра Італії Маріо Драгі, у разі дотримання цієї норми це могло б вивільнити 66 мільярдів євро додатково на оборонні потреби. Ця сума співмірна з річними потребами України у сфері оборони.

Водночас на сьогодні принаймні сім країн-членів ЄС, зокрема й великі економіки єврозони, ще не досягли цього показника.